Патрушев признал Татарстан лидером цифровизации в сельском хозяйстве в 2024 году

Зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев назвал Татарстан лидером по цифровизации в сельском хозяйстве в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

По словам Патрушева, в тройку лидеров среди регионов России по уровню цифровизации агропромышленного комплекса также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область.

— Агропром по темпам роста производительности труда лидирует среди отраслей экономики. С 2018 по 2024 год этот показатель вырос на 22%. Во многом это обеспечено использованием цифровых продуктов, — заявил зампредседателя правительства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Патрушев также отметил, что в настоящее время в стране используется более 12 тыс. тракторов и около 3 тыс. комбайнов с элементами автопилотирования. Для сбора данных Минсельхоз России использует 18 информационных систем, а Минприроды — 11.

Рената Валеева