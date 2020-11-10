В трех российских регионах для семей с детьми ввели продовольственные карты

В ноябре в трех российских регионах запустили программу поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Сейчас ей пользуются тысяча семей. Ожидается, что участниками программы станут около 2 млн. семей.

С использованием продовольственной карты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1 тыс. рублей.

Инициатива имеет простую и прозрачную механику: один из фондов закрепляет за каждой нуждающейся семьей индивидуальную карту, счет которой ежемесячно пополняется на 1 тыс. бонусов. С использованием бонусов семья приобретает продукты питания в определенной сети магазинов, где 1 бонус приравнивается к 1 рублю.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас, на этапе тестирования, семьи могут купить продукты только первой необходимости: крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Приобретение алкоголя и табачной продукции запрещено, сообщает пресс-служба ОНФ России.

В качестве пилотных регионов-участников программы выбраны Санкт-Петербург, а также Ростовская и Владимирская области.

В Казани возобновил работу штаб взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры будут доставлять продукты питания и лекарства одиноко проживающим пенсионерам старше 60 лет, а также тем, кто находится в изоляции или в тяжелой жизненной ситуации.

