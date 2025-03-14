Алтай и Татарстан договорились о прямых авиарейсах между Казанью и Горно-Алтайском

Алтай и Татарстан подписали новое соглашение о сотрудничестве, заменив предыдущее, заключенное пять лет назад. Ключевым пунктом соглашения стало решение о переводе прямых авиарейсов между Казанью и Горно-Алтайском на круглогодичный режим. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Алтая Андрей Турчак.

— Сейчас прямые рейсы между Казанью и Горно-Алтайском выполняются только летом. На двусторонней встрече с раисом договорились сделать их круглогодичными. Чтобы и зимой между нашими столицами было регулярное авиасообщение, — написал Андрей Турчак.

Развитие авиасообщения позволит укрепить туристические и деловые связи между регионами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, соглашением предусмотрено развитие инфраструктуры придорожного сервиса в Республике Алтай. Компания «Татнефть» планирует расширить свою сеть автозаправочных станций в регионе.

Также при поддержке Татарстана будет развиваться мараловодческое хозяйство «Карым». Это позволит увеличить производство продукции мараловодства, ценного для здоровья человека.



Рената Валеева