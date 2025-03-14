«Рубин» поможет в ликвидации экологической катастрофы в Черном море

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» организует благотворительную акцию на матче 21-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода». Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в фонд «Спасай море», который занимается ликвидацией последствий экологического бедствия на Черном море, пишет пресс-служба.

Напомним, что в конце прошлого года в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута. Из-за сильного шторма около 2,4—4 тыс. т нефтепродуктов попало в воду, что привело к загрязнению акватории и побережья Черного моря.

Матч между «Рубином» и «Нижним Новгородом» пройдет в воскресенье на «Ак Барс Арене». Игра начнется в 15.15 мск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед матчем «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Нижний Новгород» под руководством Виктора Гончаренко находится на 11-й строчке.

Рената Валеева