Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении ученика учительницей в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о результатах проверки информации о противоправных действиях учительницы в одной из школ Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.

В СМИ и соцсетях появилась информация о жестоком обращении педагога с учениками. Сообщается, что учительница систематически кричит на детей и оскорбляет их. Кроме того, по данным источников, во время одного из уроков она схватила девятилетнего мальчика и ударила его о стену. Ребенку потребовалась медпомощь из-за полученной травмы головы.

СУ СК России по Татарстану организовало процессуальную проверку по данному факту.

