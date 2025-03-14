«Это праздник, в который принято веселиться от души, оставив все горести за дверью»

В казанской еврейской школе «Мишпахтейну» отметили праздник Пурим

Фото: предоставлено Розалией Козловской

Сегодня в казанской школе №12, которая носит неофициальное название «Мишпахтейну», отметили традиционный еврейский праздник Пурим. Учителя, ученики и их родители в честь события нарядились в карнавальные костюмы и поставили несколько театрализованных представлений. Специальным гостем стала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина — ей дети представили свои проекты благоустройства пришкольной территории. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Праздник жизни

Пурим — праздник спасения еврейского народа от смерти. Советник царя Персии Артаксеркса Аман захотел истребить иудеев, однако жена царя Эстер, которая была еврейкой, спасла свой народ.

14 марта в школе №12 на улице Шигабутдина Марджани, известной казанцам как еврейская школа, этот праздник бурно отмечали — дети и взрослые оделись в маскарадные костюмы и показывали постановки, иллюстрирующие исторические события, — пуримшпили. Традиционно в этот день готовят «уши Амана» — песочное треугольное печенье со сладкой начинкой под названием «гоменташи».

— В честь праздника мы ежегодно проводим театрализованные представления. Школа имеет неформальное название «Наша семья», поэтому участие принимают не только учителя и школьники, но и их родители. Для нас это очень важный момент. Вы сегодня видите, что все в очень ярких костюмах, что в школе очень шумно, очень красиво — словно карнавал. К этому мероприятию мы долго готовимся, — поделилась директор школы Розалия Козловская.

Пурим — праздник спасения еврейского народа от смерти. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пуримшпиль готовит каждый класс — в своей трактовке. Накануне свои постановки показали старшие классы, а сегодня очередь малышей.

— Было очень смешно, интересно — мы посмеялись от души. Конечно, посмотрели костюмы ребят — у кого-то они были смешными, у кого-то изящными и красивыми. Приятно, что кто-то серьезно готовится к празднику, — рассказала ученица школы Ксения Яковлева.

В этот день также принято читать священный свиток Эстер — специальную книгу, в которой рассказывается о самом празднике и подвиге бесстрашной персидской царицы-еврейки. А когда произносится имя Амана необходимо трещать в трещотки, выражая презрение к советнику.

— Обычно на праздник собираются большими компаниями — общиной из нескольких семей. Они наряжаются, читают свиток, трещат в трещотки, показывают пуримшпили и веселятся. Это праздник, в который принято веселиться от души, оставив все горести за дверью. Принято радоваться тому, что мы живы, — рассказала школьница Елизавета Благодарова.

Четыре проекта благоустройства

Специальным гостем праздника стала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Ученики представили ей свои проекты благоустройства пришкольной территории.

Дети подготовили четыре проекта — все они касаются территории школы со стороны Кабана. По одной идее предлагается новое фасадное решение, тремя — малые архитектурные формы.

— Наша школа находится в одном из самых красивых мест Казани — Старо-Татарской слободе. Сейчас идет масштабное преображение всей территории озера Кабан, и поскольку мы являемся частью этой зоны, нам тоже хочется принять участие в обновлениях. Мы хотим, чтобы детки с гордостью говорили, что их проект реализован, — рассказала Козловская.

Розалия Козловская — слева, Ильсияр Тухватуллина — третья слева. предоставлено Розалией Козловской

Проекты показаны, теперь дело за согласованием их со всеми инстанциями. Директор школы выразила надежду, что реализовать задумки детей удастся уже к 1 сентября.

«Дети относятся к школе по-другому, когда участвуют в ее развитии»

Практика участия детей в принятии важных решений в школе №12 применяется не впервые. По словам Козловской, все изменения в учреждении происходят при совместной работе с детьми:

— Мы все это обсуждаем с детьми и родителями. Участие детей и родителей является обязательной, неотъемлемой частью любых обновлений. Это наш общий дом, и мы обязательно должны со всеми посоветоваться, как сделать его идеальным.

По словам Козловской, все изменения в учреждении происходят при совместной работе с детьми. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Так, например, в школе уже обновили две столовые. В разработке дизайна принимали участие и сами ученики. Учли пожелания каждого ребенка.

— Дети приходят со своими идеями в мой кабинет, рассказывают, что у них есть, как они хотят улучшить нашу школу, — поделилась опытом директор. — Их не нужно заставлять — у них всегда есть что предложить. Наша задача как взрослых — поддержать их идеи и развивать потенциал каждого ребенка.

Если идей много, все предложения выносятся на обсуждение школьного совета. По его итогам дети голосуют за лучший вариант — он и ложится в основу проекта:

— Детей необходимо привлекать к таким процессам. Дети относятся к школе совершенно по-другому, когда участвуют в ее развитии. Нужно услышать каждого ребенка. И как результат — счастливые ученики.