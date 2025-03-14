Рособрнадзор утвердил минимальный балл по русскому языку для детей мигрантов

Тестирование приезжих начнется с 1 апреля

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов, которое необходимо набрать детям мигрантов при тестировании на знание русского языка для приема в российские школы. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 14 марта.

Согласно приказу, детям иностранцев и лиц без гражданства потребуется набрать не меньше трех баллов. Такая оценка соответствует требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения. Тестирование приезжих начнется с 1 апреля.

Варианты тестирования создаются для поступающих в 1—11-е классы. Будущим первоклассникам предстоит продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания. Со второго класса в диагностическую работу добавляются задания на проверку навыков чтения и письма.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее Рособрнадзор предлагал принимать в школы детей мигрантов, набравших лишь 30% от максимального количества баллов. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил этот проект как «девальвацию норм закона» и поручил рабочей группе во главе со своим заместителем Ириной Яровой разобраться в ситуации. Вскоре ведомство согласилось с замечаниями парламентариев к проекту приказа.

Рената Валеева