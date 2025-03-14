Контакты Путина и спецпосланника США по Украине оценили с оптимизмом

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Госсекретарь США Марко Рубио оценил контакты спецпосланника президента Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным как продуктивные и позитивные. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Рубио, Вашингтон проанализирует позицию России по украинскому урегулированию в ближайшие дни и примет решение о своих шагах. В отношении шансов достичь результата госсекретарь подчеркнул, что есть основания для «осторожного оптимизма».

Реальное время / realnoevremya.ru

Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, где отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Накануне российский лидер заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. Путин поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Президент России добавил, что непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.

Рената Валеева