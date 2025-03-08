Бизнес-обзор: кафе экс-вице-премьера РФ приговорили к сносу, «Ледел» прекратила работу

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 51-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе прекратила деятельность известная казанская компания по производству светодиодной техники «Ледел», ее присоединили к ТД «Ферекс». Тем самым владелец предприятий IEK Group завершил реорганизацию татарстанской «дочки». Арбитражный суд РТ готовится рассмотреть иск города к фирме бывшего российского вице-премьера и девелопера Ильи Клебанова — власти Казани требуют от застройщика ЖК Savin House снести часть его кафе в речпорту. Владелец челнинского завода «Профтермо» Анатолий Цвеер переписал часть активов на сына и дочь. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».

«Ледел» не дожила до 20-летия

Казанский производитель светодиодных светильников «Ледел», выросший из скромной семейной компании в ведущего игрока рынка, скоро мог бы перешагнуть рубеж в 20 лет. Но на этой неделе компания, основанная братьями Артемом и Артуром Когданиными, прекратила существование.

Фирму присоединили к ТД «Ферекс» — светотехническому заводу в Лаишевском районе, которым ранее владел предприниматель Ильнур Курмаев. Сейчас оба татарстанских предприятия принадлежат федеральной компании IEK Group, которая выпускает электро— и светотехнику. С присоединением «Ледела» к ТД «Ферексу» завершился процесс его реорганизации, объявленный прошлым летом.

Казанский производитель светодиодных светильников «Ледел» скоро мог перешагнуть рубеж в 20 лет (на фото — запуск 2-й очереди завода в 2015 г.). предоставлено пресс-службой раиса РТ

Еще ранее группа заявляла о планах создать светотехнический кластер в селе Столбище. По словам вице-президента IEK Group Валерия Адлюкова, это будет новое высокотехнологичное производство, площадь которого вырастет с 13 тысяч до 50 тысяч кв. м. Объем инвестиций в проект составит порядка 4,8 млрд рублей, а работать на новых предприятиях будут порядка 500 человек.

Предприятие Когданиных на рынке с 2007 года, оно выпускало светодиодную технику под брендом Ledel. В прошлом году выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 52 млн.

Застройщик Savin House должен снести часть кафе

Татарстанский арбитраж в среду провел предварительное слушание по иску Комитета земельных и имущественных отношений Казани к спецзастройщику «Садовое кольцо Казань». Это фирма бывшего вице-премьера России Ильи Клебанова, совладельца группы «Садовое кольцо». Компания строит на набережной Казанки квартал из трех жилкомплексов: Savin House, Savin Family и Savin Premier.

Что касается претензии города, власти Казани требуют от застройщика освободить используемый участок площадью 129 кв. м из земель неразграниченной государственной собственности, граничащий с участком (к/н 16:50:012301:31) по ул. Девятаева д.3 путем демонтажа деревянного строения и ограждения. А также взыскать судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

На ул. Девятаева, 3, в районе речпорта Казани, работает кафе «Белуга». Заведение общепита занимает несколько деревянных построек, часть которых и забор, по данным публичной кадастровой карты, выходят за границы отведенного земельного участка.

На ул. Девятаева, 3, в районе речпорта Казани, работает кафе «Белуга». Заведение общепита занимает несколько деревянных построек. скриншот realnoevremya.ru/2gis.ru/kazan/Кирилл Жоголев

Судя по всему, территория застройщика ограничена 1781 кв. м, кадастровая стоимость земли — почти 20 млн рублей. На слушании был объявлен перерыв до 13 марта.

Илья Клебанов и его партнер Сергей Колунов выступают совладельцами нескольких строительных фирм. Оборот их подмосковной компании «СК «С.Т.С» в 2023-м составил 3,4 млрд рублей, но последние два года она терпит убытки. Другая фирма со схожим названием «С.Т.С» показала выручку в 1,5 млрд и чистую прибыль в 13 млн рублей за тот же период.

Владелец «Профтермо» переписал часть активов на детей

Во вторник челнинский бизнесмен Анатолий Цвеер, собственник местного завода по термообработке металла «Профтермо», перестал быть единственным акционером компании. Он передал 10% долей общества своему сыну Александру и еще 5% — дочери Елене Асинской (Цвеер).

Завод был создан в 2002 году, занимается термической обработкой деталей и заготовок. Оказывает услуги производителям автокомпонентов, номенклатуры нефтегазового и оборудования для АПК, деталей станкостроения и других отраслей.

Недавно дети предпринимателя вошли в уставный капитал и другой компании Анатолия Цвеера — «НПЦ ТТО». При этом сын бенефициара «Профтермо» уже несколько лет выступает совладельцем двух предприятий: ООО «Лила Флора Агро», занятого смешанным сельским хозяйством (30%) и производством неэлектрического оборудования и инструментов для пайки «Эргер инжиниринг» (50%).

География заказчиков челнинского завода «Профтермо» обширна: от Ставропольского края до Томской области. В 2023-м выручка предприятия составила 245 млн, чистая прибыль 31,7 млн рублей.

«Заочник» Фемиды Рашид Таймасов и новый запрос на юруслуги

В эти же дни «Реальное время» рассказывало и о других событиях из жизни предпринимателей республики. Генпрокуратура заочно утвердила обвинение о пособничестве растрате 936 млн рублей в «Тимер Банке» объявленному в международный розыск «игорному королю», казанцу Рашиду Таймасову. Его компания «Роял Тайм Групп» инвестировала миллиарды в игорную зону «Азов Сити», а после закрытия пыталась взыскать убытки с Минфина. Еще до начала уголовного преследования бизнесмен скрылся на Украине, и ввиду невозможности его экстрадиции дело направили в суд. Старт первого в Татарстане процесса без подсудимого пока не назначен.

В рамках бизнес-бранча нашего издания представители известных юридических компаний рассказали, как меняется запрос бизнеса на юруслуги и почему число банкротств будет расти. Один из центральных трендов работы юрфирм — рост профилактического характера обращений от клиентов. Современный бизнес не очень склонен доводить споры до суда — у него нет на это времени, да и кратно выросшие судебные госпошлины не располагают.