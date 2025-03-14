Конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий»: темы, новости, спикеры
На конференции работает выездная редакция «Реального времени»
В Казани проходит Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», на которой собрались 180 представителей всех 12 стран мира, в которых обитает ирбис, — Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Эта большая дикая кошка находится под угрозой полного исчезновения, необходимы объединенные усилия по ее спасению. Организаторами мероприятия выступают правительство Татарстана, Межрегиональная Ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис», Минприроды России и Министерство экологии и природных ресурсов РТ. На конференции работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».
Али Узденов, председатель общего собрания Межрегиональной ассоциации «Ирбис»
Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ
Ольга Манидичева, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ
Мунхцог Бариуша, зоолог, председатель научной комиссии по конвенции Cites (Монголия)
Сардар Мухаммад Джамаль Хан Легхари (Пакистан), почетный посол дикой природы Пакистана / эмиссар GSLEP
Билал Хабиб (Индия), профессор кафедры экологии животных и природоохранной биологии, Институт дикой природы Индии
Сергей Найденко, директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Чынгыз Кочоров, руководитель Секретариата Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем (Кыргызстан)
Анвар Аминов, исполнительный директор ООО «Карым», председатель Татарского культурного центра «Карым»
Делегация Королевства Бутан, лесное хозяйство Национального парка «Столетие Вангчука»
Алексей Суслов, заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе
Андрей Киясов, директор ИФМиБ КФУ
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