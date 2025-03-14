МЧС: реки Татарстана вскроются на 20 дней раньше срока
Реки в Татарстане начнут вскрываться ото льда на 19—20 дней раньше обычного срока, предупредили в оперативном штабе республики.
По прогнозам МЧС, таяние льда на реках начнется значительно раньше, чем обычно. Особую опасность представляют участки рек под мостами, которые в текущих условиях не промерзают полностью, что делает лед там особенно тонким и непрочным.
В оперштабе отметили, что уже зафиксированы случаи проваливания под лед. В связи с этим жителей республики призывают к максимальной осторожности и строгому соблюдению мер безопасности на водоемах.
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