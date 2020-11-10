В Татарстане раскритиковали фетву ДУМ РФ о запрете межконфессиональных браков

В Духовном управлении мусульман Татарстана (возглавляет Камиль Самигуллин) не согласились с фетвой ДУМ РФ о недопустимости заключать браки мусульман с христианками и иудейками. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

«Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан сообщает о своем несогласии с заключением ДУМ РФ о межконфессиональных браках», — заявили в организации Камиля Самигуллина.

Как пояснили в пресс-службе муфтията, позиция ДУМ РТ по вопросу заключения межконфессиональных браков основывается на прямом толковании аятов священного Корана и мазхабических традициях, и была выражена руководством ДУМ РТ ранее.

«Согласно положениям ханафитской правовой школы, являющейся самой распространенной на территории Российской Федерации, мусульманину дозволено вступать в брак с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи. Это правило действовало до появления мазхабов, на заре эры ислама и сохраняет свою силу до настоящего времени.

Кроме того, считаем, что в вопросах издания богословских заключений крайне важно стараться сохранять межконфессиональный мир и согласие в Российской Федерации», — говорится в ответе пресс-службы ДУМ РТ.

Как рассказывало «Реальное время», ранее ДУМ РФ (глава — Равиль Гайнутдин) опубликовало богословское заключение, согласно которому межконфессиональные браки недопустимы и разрешаются только «в единичных случаях». Таким образом, по мнению авторов фетвы, мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии. Камиль Самигуллин в «Инстаграме» заявил, что его организация не имеет отношения к структурам Гайнутдина. Не согласился с ДУМ РФ и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.