В Крыму умерла слониха, вышедшая на пенсию после инцидента в Казанском цирке

Фото: Динар Фатыхов

В сафари-парке «Тайган», расположенном в Крыму, скончалась цирковая слониха Джени, прожившая около 50 лет. О трагическом событии сообщил владелец парка Олег Зубков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Джени вместе со своей подругой слонихой Магдой обрела дом в «Тайгане» в 2021 году после завершения цирковой карьеры, которое было связано с резонансным нападением на дрессировщика во время гастролей в Казанском цирке.

Кадры, запечатлевшие скорбь Магды по ушедшей из жизни Джени, распространились в Сети и набрали уже более 5 млн просмотров. На видео Магда склоняется к лежащей на земле Джени, ходит вокруг нее, трогает ее хоботом. Вместе слонихи выступали на цирковой арене более 30 лет.

По словам Зубкова, причиной смерти Джени стала мочекаменная болезнь. Из ее организма был извлечен мочевой камень весом 1,5 килограмма, который перекрыл протоки и привел к летальному исходу.

— Она вышла утром из вольера, посмотрела на солнце, прямо в вольере упала на колени и ушла из жизни, — рассказал Зубков.

Он также добавил, что аналогичные симптомы заболевания стали проявляться и у Магды.

Напомним, Джени и Магда стали известны широкой публике после инцидента в Казанском цирке. Тогда, по официальной версии цирка, старшая слониха приревновала дрессировщика к сопернице, которая попыталась примерить корону «любимой жены», и публично продемонстрировала свое недовольство. Инцидент привел к отмене вечернего представления и возврату 1 млн рублей зрителям. Следком и прокуратура проводили проверку по факту произошедшего.

После этого случая Джени и Магду было решено «отправить на пенсию». Животные были перевезены в сафари-парк «Тайган», где обрели новый дом и спокойную жизнь.



Рената Валеева