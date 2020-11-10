Муфтий Татарстана отреагировал на запрет мусульманам заключать межконфессиональные браки
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал богословское заключение ДУМ России, согласно которому теперь мусульманам запретили жениться на невестах другой религии.
«Реальное время» в «Инстаграме» задало муфтию Татарстана вопрос, не повлияет ли решение ДУМ России на межнациональные и межконфессиональные взаимоотношения в республике.
«Мы не имеем отношения к ДУМ РФ. Поэтому их заключения никак не повлияют на взаимоотношения в Республике Татарстан», — ответил на вопрос Камиль хазрат Самигуллин.
Напомним, что сегодня ДУМ России опубликовало богословское заключение, согласно которому мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии. По мнению духовенства, межконфессиональный брак ведет к внутрисемейным проблемам и проблемам воспитания детей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым