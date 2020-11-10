Муфтий Татарстана отреагировал на запрет мусульманам заключать межконфессиональные браки

Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал богословское заключение ДУМ России, согласно которому теперь мусульманам запретили жениться на невестах другой религии.



«Реальное время» в «Инстаграме» задало муфтию Татарстана вопрос, не повлияет ли решение ДУМ России на межнациональные и межконфессиональные взаимоотношения в республике.

«Мы не имеем отношения к ДУМ РФ. Поэтому их заключения никак не повлияют на взаимоотношения в Республике Татарстан», — ответил на вопрос Камиль хазрат Самигуллин.

Напомним, что сегодня ДУМ России опубликовало богословское заключение, согласно которому мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии. По мнению духовенства, межконфессиональный брак ведет к внутрисемейным проблемам и проблемам воспитания детей.

