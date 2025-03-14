В Казани установлены личности подростков, напавших на отца с сыном в «Салават купере»

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Личности подростков, совершивших нападение на отца с несовершеннолетним сыном в казанском микрорайоне «Салават купере», установлены. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В нападении участвовали учащиеся школ и техникумов. Все они уже достигли возраста уголовной ответственности, что позволит привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, 5 марта в отдел полиции №4 «Юдино» поступило сообщение о нападении группы подростков на мужчину. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №7 для оказания медицинской помощи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Рената Валеева