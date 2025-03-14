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Путин ограничил регистрацию недвижимости в Донбассе и Новороссии для некоторых граждан

16:20, 14.03.2025
Путин ограничил регистрацию недвижимости в Донбассе и Новороссии для некоторых граждан
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий запрет на регистрацию прав на недвижимое имущество, расположенное на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, для граждан из недружественных стран без специального разрешения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

  • Ограничение будет действовать до 1 января 2028 года.

Исключение из правил предусмотрено для действующих и бывших военнослужащих Вооруженных сил России, а также для членов их семей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Право выдавать спецразрешения на регистрацию недвижимости передано коллегиальным органам, которые должны быть сформированы главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по согласованию со специальной структурой правительства России.

Ранее депутат Госдумы Ольга Тимофеева предложила выплачивать волонтерам, работающим в приграничных российских регионах, такие же компенсации, как и волонтерам в Донбассе.

Рената Валеева

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