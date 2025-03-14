Путин ограничил регистрацию недвижимости в Донбассе и Новороссии для некоторых граждан

Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий запрет на регистрацию прав на недвижимое имущество, расположенное на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, для граждан из недружественных стран без специального разрешения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Ограничение будет действовать до 1 января 2028 года.

Исключение из правил предусмотрено для действующих и бывших военнослужащих Вооруженных сил России, а также для членов их семей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Право выдавать спецразрешения на регистрацию недвижимости передано коллегиальным органам, которые должны быть сформированы главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по согласованию со специальной структурой правительства России.

Ранее депутат Госдумы Ольга Тимофеева предложила выплачивать волонтерам, работающим в приграничных российских регионах, такие же компенсации, как и волонтерам в Донбассе.

Рената Валеева