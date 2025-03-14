Пакистан предложил Московскому зоопарку снежных барсов на конференции в Казани
На проходящей в Казани Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» Пакистан заявил о готовности передать Московскому зоопарку самку и детеныша снежного барса. Об этом пишет РИА «Новости».
Этот жест доброй воли, по словам почетного посла дикой природы Пакистана Сардара Мухаммада Джамаля Хан Легхари, направлен на обновление популяции снежных барсов в московском зоопарке.
Более 180 участников из 12 стран, где обитают снежные барсы, собрались в Казани для обсуждения инновационных подходов к изучению и сохранению этих редких животных. В ходе конференции Мухаммад Джамаль Хан Легхари сообщил, что, несмотря на ограниченное число ирбисов в Пакистане (120—150 особей), страна готова передать детеныша, найденного в дикой природе, а также самку снежного барса.
В настоящее время пакистанская сторона ожидает оформления необходимых документов, включая разрешение на ввоз животных от Московского зоопарка.
Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы, в мире осталось всего около 4 тыс. особей. В России, по последним данным, насчитывается 87 снежных барсов, большинство из которых обитает в Республике Алтай.
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