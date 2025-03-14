Генсек НАТО: вопрос вступления Украины в альянс больше не актуален
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе больше не является актуальным. Об этом Рютте сообщил в интервью Bloomberg TV, отвечая на вопрос о позиции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
На вопрос журналиста, «действительно ли Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», Рютте ответил утвердительно: «Да». Об этом пишет ТАСС.
Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, при условии, что Россия также примет и одновременно выполнит условия перемирия. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией.
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