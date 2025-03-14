В Кировском районе Казани на сутки отключат воду

Фото: Динар Фатыхов

Жителей нескольких домов в Кировском районе Казани ожидает временное отключение водоснабжения. Подача воды будет прекращена с 9.00 18 марта до 9.00 19 марта в связи с проведением работ по подключению новых сетей водоснабжения на участке ул. Деловая — ул. Г. Баруди к централизованным сетям.

Отключение затронет следующие адреса:

улица Деловая, 20;

улица Краснококшайская, 101, 101 (корп. 1), 119, 125, 125а, 140, 140а, 140а (корп. 1), 140б, 142, 142а, 142б.

МУП «Водоканал» сообщает, что автоцистерны с питьевой водой будут размещены в районе отключения по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Рената Валеева