Бизнес-обзор: крах подрядчика Владимира Казилова и сделка БЭНЗа

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 52-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе один из акционеров Бугульминского электронасосного завода (входит в ГК «Рунако») предоставил заём предприятию в размере 100 млн рублей. На что понадобились средства БЭНЗу не сообщается, но вернуть их нужно будет уже осенью. В Татарстане обанкротилась фирма «Реконструкция и развитие» — ведущий подрядчик короля госзаказов, главы «Евростройхолдинга» Владимира Казилова. Еще одна строительная компания «Казстрой» утратила трех совладельцев и перешла в одни руки. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».

Банкротство подрядчика Казилова

Арбитражный суд РТ объявил банкротом казанскую строительную компанию «Реконструкция и развитие». С понедельника конкурсный управляющий должника Алексей Сохен приступил к исполнению своих обязанностей.

Фирма на рынке проработала более 10 лет, занималась подрядными работами по строительству жилых и нежилых зданий. Была одним из постоянных подрядчиков у компании «Евростройхолдинг» Владимира Казилова, в частности участвовала в стройке IT-парка им. Б. Рамеева, где получила субподряд на 3,6 млрд рублей.

Наибольшую выручку компания показала в 2022 году, заработав 5,1 млрд рублей, но уже на следующий год оборот упал на 75%, до 1,3 млрд. Чистая прибыль сократилась с 8,7 до 1,8 млн рублей. Сначала компанией владели на равных Алексей Сидоров и Алексей Армянских, но второй бизнесмен в мае прошлого года вышел из уставного капитала, его доля записана на само общество.

Фирма была одним из постоянных подрядчиков у компании «Евростройхолдинг» Владимира Казилова, в частности участвовала в стройке IT-парка им. Б. Рамеева. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Компания накопила долги перед субподрядчиками. Заявление о ее банкротстве подал индивидуальный предприниматель Михаил Уричук. В октябре 2024 года в фирме ввели наблюдение, Сохен был назначен временным управляющим. Аудитор установил, что у руководителя фирмы Алексея Сидорова есть один автомобиль — «Лада Ларгус», стоимости которого явно недостаточно для возобновления финансово-хозяйственной деятельности, которая фактически была прекращена в начале осени 2024 года. Это подтверждалось отсутствием приходных и расходных операций по счетам должника с указанного периода, отсутствием достаточного количества работников для продолжения деятельности.

Арбитражный управляющий сообщил, что размер требований кредиторов превысил 60 млн рублей, а по результатам рассмотрения всех заявлений может существенно увеличиться. В процедуре наблюдения было заявлено 18 требований кредиторов о включении в реестр с общей суммой долга 112,6 млн. Суд учел эти доводы и объявил фирму банкротом, открыв конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Глава «Казстроя» стал его собственником

Еще одна строительная компания — «Казстрой», на этой неделе перешла под единоличный контроль ее директора Рустема Хайруллина. С момента основания и до недавнего времени фирмой владели три бизнесмена — Риназ Саматов (33%), Александр Цапелик (33%) и Рамис Хусаинов (34%). Но в конце февраля 50% долей в компании получил ее руководитель Хайруллин, а с 11 марта трое прежних учредителей вышли из общества.

Еще одна строительная компания — «Казстрой», на этой неделе перешла под единоличный контроль ее директора Рустема Хайруллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Саматов, Хусаинов и Цапелик остаются владельцами других аффилированных фирм, в том числе строительной компании «Белый барс» с оборотом в 2 млрд рублей. Сам «Казстрой» в 2022 году сменил казанскую прописку на московскую. Ее выручка в 2023 году составила 242,7 млн, но предприятие понесло убытки в размере 2,8 млн.

Что касается Рустема Хайруллина, ранее он был руководителем и совладельцем почти полутора десятка фирм в Москве, Татарстане и Свердловской области. Большинство из них заняты строительством зданий, оптовой и розничной торговлей. Новый собственник «Казстроя» ранее входил в совет директоров АО «Гостиница «Чистополь», был председателем правления ЖСК «Джукетау», управлял ФСК «Стройтекс» и другими организациями.

Сделка БЭНЗа

Бугульминский электронасосный завод на этой неделе провел крупную сделку. Один из акционеров предприятия — компания «Торговый дом «СЭМЗ», выдал БЭНЗу заём на 100 млн рублей. Стороны заключили договор 11 марта, согласно ему средства передаются на следующих условиях:



размер процентов за пользование суммой займа — действующая ключевая ставка Банка России + 4% годовых;

срок возврата суммы займа — 30 ноября 2025 г.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

Возможность досрочного возврата допускается, при условии полной оплаты процентов за пользование заемными деньгами. Срок уплаты процентов производится ежемесячно. Размер сделки — 100 млн рублей — составляет 4,88% от стоимости активов эмитента — свыше 2 млрд рублей. Акционер БЭНЗа, владеющий 15,9% акций БЭНЗа.