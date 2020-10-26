В Казани между Кремлевской и Кировской дамбами появится парк

В Казани между Кремлевской и Кировской дамбами появится парк — «Манзара». Специалисты архитектурного бюро Orchestra уже приступили к его разработке, говорится в сообщении instagram-аккаунта Стратегии развития Казанки.

В ближайшее время будет объявлено о старте публичной программы, пока что казанцев приглашают принять участие в опросе. Его результаты лягут в основу разработки концепции.

В прошлом году на Международном конгрессе World Urban Park Congress был презентован проект Стратегии развития реки Казанки, согласно которому вдоль водохранилища появятся 12 новых парков и обновленные пешеходные и велосипедные маршруты на 60 км.

