Лукашенко предложил создать единый парламент с Россией и обсудил совместные проекты

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности создания единого парламента с Россией. Он подчеркнул, что это станет реальностью, если обе страны будут готовы к такому шагу. Об этом сообщили в РИА «Новости».

— Может, мы и придем к единому парламенту, если мы готовы к этому, — подчеркнул Лукашенко во время своего выступления в Совфеде России.

В ходе своего выступления он также рассказал о совместных космических проектах. По его словам, Россия и Белоруссия работают над созданием нового спутника со сверхточным разрешением, который будет способен передавать изображения с разрешением до 35 сантиметров.

— Начинка наша, платформа ваша. Оно почти готово, — добавил белорусский президент.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, Лукашенко подчеркнул важность необратимости интеграции между Белоруссией и Россией.

— Наша с вами историческая миссия сегодня сделать этот процесс белорусско-российской интеграции необратимым, — заявил он.

Также президент Белоруссии сообщил о просьбе к России построить реактор и турбину для второй атомной электростанции в стране. Он пояснил, что белорусские специалисты уже работают над проектом совместно с российскими коллегами.

— Мы ее построим сами, кроме реактора. Поэтому мы уже сами построим эту станцию, — сказал Лукашенко, добавив, что новая АЭС может быть расположена на восточных границах Белоруссии для обеспечения электричеством соседних регионов России.

Напомним, что в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой было подписано соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Президенты подписали договор о взаимной безопасности обеих стран.

