Лукашенко предложил создать единый парламент с Россией и обсудил совместные проекты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности создания единого парламента с Россией. Он подчеркнул, что это станет реальностью, если обе страны будут готовы к такому шагу. Об этом сообщили в РИА «Новости».
— Может, мы и придем к единому парламенту, если мы готовы к этому, — подчеркнул Лукашенко во время своего выступления в Совфеде России.
В ходе своего выступления он также рассказал о совместных космических проектах. По его словам, Россия и Белоруссия работают над созданием нового спутника со сверхточным разрешением, который будет способен передавать изображения с разрешением до 35 сантиметров.
— Начинка наша, платформа ваша. Оно почти готово, — добавил белорусский президент.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул важность необратимости интеграции между Белоруссией и Россией.
— Наша с вами историческая миссия сегодня сделать этот процесс белорусско-российской интеграции необратимым, — заявил он.
Также президент Белоруссии сообщил о просьбе к России построить реактор и турбину для второй атомной электростанции в стране. Он пояснил, что белорусские специалисты уже работают над проектом совместно с российскими коллегами.
— Мы ее построим сами, кроме реактора. Поэтому мы уже сами построим эту станцию, — сказал Лукашенко, добавив, что новая АЭС может быть расположена на восточных границах Белоруссии для обеспечения электричеством соседних регионов России.
Напомним, что в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой было подписано соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Президенты подписали договор о взаимной безопасности обеих стран.
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