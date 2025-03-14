Пенсионерка из Лениногорска потеряла деньги, поверив в биржевые инвестиции

Фото: Динар Фатыхов

Все больше пенсионеров Лениногорска проявляют интерес к инвестициям на финансовых рынках, что делает их уязвимыми для мошенников, отмечает МВД по республике. Желание улучшить свое финансовое положение, надеясь на прибыль от акций, облигаций или криптовалют, приводит к тому, что пожилые люди теряют свои сбережения.

В отдел полиции по Лениногорскому району обратилась 68-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошеннической схемы. Неизвестный мужчина предложил ей инвестировать на бирже, начав с небольшого вложения в 10 тыс. рублей. Поверив мошеннику, пенсионерка решила вкладываться в иностранную валюту, обменяв 30 тыс. рублей на $300 и приобретя на них акции. Однако для вывода «прибыли» ей потребовалось «доверенное лицо».

Доверившись мошенникам, женщина уговорила свою сестру оформить несколько кредитов на общую сумму 750 тыс. рублей. Когда обе женщины осознали, что стали жертвами обмана, они обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Рената Валеева