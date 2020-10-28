Главное к утру: реконструкция в казанской «Меге», полеты из Уфы и приложение для бывших осужденных
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 28 октября.
- Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова объяснила необходимость ужесточения масочного режима в России. Введение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей связано с риском негативного развития эпидситуации, заявила она.
- Росавиация разрешила международные полеты из Уфы.
- Стало известно, что в казанской «Меге» ожидается масштабная реконструкция: магазин OBI переедет в отдельное здание, а на его месте в торговом комплексе появится расширенный кластер досуга и развлечений, а также магазины. Новое здание уже начали строить.
- Крупные туристические операторы фиксируют рост спроса на туры по России в рамках второго этапа программы туристического кешбэка в два-три раза по сравнению с первым этапом. Большой популярностью пользуются Калининградская область, Казань, туры на Байкал.
- В Татарстане создали сайт и мобильное приложение на базе Android для ресоциализации людей, освободившихся из мест лишения свободы.
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