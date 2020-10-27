Туроператоры назвали Татарстан в числе популярных направлений по программе туристического кешбэка

Крупные туристические операторы фиксируют рост спроса на туры по России в рамках второго этапа программы туристического кешбэка в два-три раза по сравнению с первым этапом.

На заявки с кешбэком приходится 47% всех туристических покупок. Чаще всего россияне выбирают курорты Краснодарского края — Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсе, Крым, курорты Кавказских Минеральных Вод, сообщила коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

realnoevremya.ru

Также большой популярностью пользуются Калининградская область, Казань, туры на Байкал, заметили в «TUI Россия». Агентство «Интурист» сообщило о спросе на экскурсионные поездки в Татарстан, Петербург и Тюменскую область, пишет ТАСС.

Второй этап программы возврата части средств за туристические поездки в России стартовал 15 октября. До 5 октября на сайте Ростуризма можно выбрать пакетный тур и получить кешбэк за поездку. Стоит отметить, что условия участия в акции несколько изменились.

