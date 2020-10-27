В Татарстане появился сервис для ресоциализации бывших осужденных

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В Татарстане создали сайт и мобильной приложение на базе Android для ресоциализации людей, освободившихся из мест лишения свободы.

Проект «Взгляд в будущее» реализуется уполномоченным по правам человека в Татарстане и центром социальной реабилитации и адаптации и УФСИН России по республике. Он призван помочь бывшим осужденным вернуться в общество, найти работу, решить возникшие юридические вопросы.

realnoevremya.ru

Сайт и мобильное приложение представляют собой базу данных, которая регулярно обновляется и отвечает на востребованные вопросы, с которыми сталкиваются осужденные и их родственники.

Сервис содержит актуальный справочник учреждений и организаций республики, в которые осужденные и члены их семей могут обратиться за помощью или за получением необходимой информации. Также с помощью приложения можно записаться на личный прием к специалисту или получить бесплатную юридическую консультацию в онлайн-режиме, пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» выяснило, что в следственных изоляторах Казани и Татарстана кончились свободные места.