Магазин OBI переедет из казанской Меги в отдельное здание

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В казанской Меге ожидается масштабная реконструкция: магазин OBI переедет в отдельное здание, а на его месте в торговом комплексе появится расширенный кластер досуга и развлечений, а также магазины.

Новое здание уже начали строить. В обновленном формате торговый комплекс откроется уже осенью 2021 года, говорится в сообщении в официальном аккаунте Меги.

Ранее «Реальное время» выяснило, когда откроется в Казани новый торговый центр KazanMall и какие магазины там будут. Все подробности — в материале интернет-газеты.