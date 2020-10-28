Магазин OBI переедет из казанской Меги в отдельное здание
В казанской Меге ожидается масштабная реконструкция: магазин OBI переедет в отдельное здание, а на его месте в торговом комплексе появится расширенный кластер досуга и развлечений, а также магазины.
Новое здание уже начали строить. В обновленном формате торговый комплекс откроется уже осенью 2021 года, говорится в сообщении в официальном аккаунте Меги.
Ранее «Реальное время» выяснило, когда откроется в Казани новый торговый центр KazanMall и какие магазины там будут. Все подробности — в материале интернет-газеты.ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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