Попова объяснила необходимость ужесточения масочного режима в России

Введение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей связано с риском негативного развития эпидситуации, объяснила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

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Эпидемический процесс по коронавирусу активизировался во всех субъектах России. По мнению главы Роспотребнадзора РФ, главное на сегодняшний день — не вводить мер, которые снизят качество жизни, передает ТАСС.

Сегодня Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому, все, кто находится на территории страны, должны носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Также в документе есть требование запретить зрелищно-массовые мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00. «Реальное время» выяснило, как данные предписания будут соблюдать в Татарстане и других регионах.

