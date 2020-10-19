Главное о коронавирусе на 19 октября: QR-код для отслеживания COVID-19 в Москве, Швеция меняет стратегию
Ковид отправил на самоизоляцию татарстанских рокеров
За последние сутки в Татарстане подтвердились 45 новых случаев коронавируса, из них один — завозной, 44 — контактные. 11 человек госпитализированы, 34 лечатся дома.
Всего на 19 октября в Татарстане зарегистрировано 7 856 случаев COVID-19.
Выздоровел за весь период 6 741 человек, в том числе 8 за минувшие сутки. Умерли 98 человек.
- В Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19 — число жертв приблизилось к сотне. Умерли 61-летний мужчина и 57-летняя женщина. Обоих госпитализировали с внебольничной вирусной пневмонией.
- Рестораторы Татарстана рассчитывают восстановить отрасль общепита лишь следующим летом.
- Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов рассказал, в чем различия между тестами на коронавирус и на антитела: с помощью тестов на антитела можно лишь выяснить, переболел человек ранее или нет и выработались ли у него антитела, их нельзя использовать для диагностики коронавируса.
- Казанская рок-группа «Мураками» в полном составе ушла на карантин. Об этом группа сообщила на странице в соцсети. Участники сообщили, что вынуждены отменить концерты в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Самаре из-за того, что контактировали с заболевшими коронавирусом.
- В Казани 72-летний мужчина чуть не потерял ногу из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Инфекция усугубила тромбоз и атеросклероз, которыми страдал мужчина. Мужчине грозила ампутация ноги. Однако врачи отделения сосудистой хирургии РКБ восстановили циркуляцию крови в ноге с помощью сосудистого протеза.
- Депутат Государственной думы от Татарстана, член комитета по здравоохранению, врач-психиатр Борис Менделевич считает, что причиной быстрого распространения коронавируса является игнорирование мер профилактики, а также запоздалое ужесточение контроля со стороны властей.
- Татарстан остается в числе регионов с наименьшими темпами прироста коронавируса — он составляет 0,5%.
У дистанта должен быть стандарт
За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 328 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 415 316 человек, а выздоровевших — до 1 075 904 человек.
Зафиксировано 179 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 24 366 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 54,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 449 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 311,1 тыс. человек.
- Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян заявил, что около 20% переболевших теряют антитела к коронавирусу через пару месяцев после выздоровления.
- Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что переносить сроки сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса пока что не планируется.
- Кравцов также сообщил, что в школах не планируется вводить жесткие ограничения.
- В мэрии Москвы допустили, что могут распространить систему QR-кодов для отслеживания контактов с зараженным COVID-19 на салоны красоты и непродовольственные магазины. С 19 августа «чек-ин» по номеру телефона стал обязательным для посетителей ночных клубов.
- Институт прогрессивного образования выступил с инициативой ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. Авторы письма отмечают, что дистанционный формат обучения уже становится частью образовательного процесса, поэтому необходимо разработать стандарт проведения такого занятия.
- Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 спадет после установления зимних морозов.
- Мэр Москвы Сергей Собянин назвал введение комендантского часа из-за коронавируса неприемлемой мерой.
- Психолог Павел Жавнеров объяснил, почему некоторых людей раздражает просьба пользоваться средствами защиты: многие россияне не понимают, для чего именно нужны защитные маски, что приводит к негативной реакции. К тому же ношение масок пока не вошло у людей в привычку.
- Глава Башкирии Радий Хабиров поручил предприятиям и ведомствам отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц с сохранением зарплаты.
Новый симптом коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 39 965 414 человек, 1 113 307 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 154 935). На второй строчке — Индия (7 550 273), на третьей — Бразилия (5 224 362). Россия на четвертом месте (1 390 824), на пятом — Аргентина (989 680).
Больше всего смертей зафиксировано в США (219 674). За ними следуют Бразилия (153 675), Индия (114 610), Мексика (86 167) и Великобритания (43 736).
- Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.
- Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего предложили использовать стандартные глюкометры для диагностики коронавируса через слюну. Как утверждают специалисты, такой тест обладает стопроцентной точностью и его можно использовать в домашних условиях.
- Посольство США в Киеве на своей странице в Facebook заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.
- Шведские власти изменили стратегию борьбы с COVID-19 из-за роста заболеваемости: страна, которая во время первой волны пандемии, в отличие от других европейских государств, не вводила широких ограничений, теперь вынуждена ввести локальные карантинные меры. Новые правила предложены в качестве рекомендаций, вводить штрафы за их несоблюдение шведские власти не планируют.
- Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19 в тяжелой форме, является дексаметазон.
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