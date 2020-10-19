Главное о коронавирусе на 19 октября: QR-код для отслеживания COVID-19 в Москве, Швеция меняет стратегию

Ковид отправил на самоизоляцию татарстанских рокеров



За последние сутки в Татарстане подтвердились 45 новых случаев коронавируса, из них один — завозной, 44 — контактные. 11 человек госпитализированы, 34 лечатся дома.



Всего на 19 октября в Татарстане зарегистрировано 7 856 случаев COVID-19.



Выздоровел за весь период 6 741 человек, в том числе 8 за минувшие сутки. Умерли 98 человек.

В Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19 — число жертв приблизилось к сотне. Умерли 61-летний мужчина и 57-летняя женщина. Обоих госпитализировали с внебольничной вирусной пневмонией.

Рестораторы Татарстана рассчитывают восстановить отрасль общепита лишь следующим летом.

Фото: media.kpfu.ru

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов рассказал, в чем различия между тестами на коронавирус и на антитела: с помощью тестов на антитела можно лишь выяснить, переболел человек ранее или нет и выработались ли у него антитела, их нельзя использовать для диагностики коронавируса.

Казанская рок-группа «Мураками» в полном составе ушла на карантин. Об этом группа сообщила на странице в соцсети. Участники сообщили, что вынуждены отменить концерты в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Самаре из-за того, что контактировали с заболевшими коронавирусом.

В Казани 72-летний мужчина чуть не потерял ногу из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Инфекция усугубила тромбоз и атеросклероз, которыми страдал мужчина. Мужчине грозила ампутация ноги. Однако врачи отделения сосудистой хирургии РКБ восстановили циркуляцию крови в ноге с помощью сосудистого протеза.

Фото Максима Платонова

Депутат Государственной думы от Татарстана, член комитета по здравоохранению, врач-психиатр Борис Менделевич считает, что причиной быстрого распространения коронавируса является игнорирование мер профилактики, а также запоздалое ужесточение контроля со стороны властей.



Татарстан остается в числе регионов с наименьшими темпами прироста коронавируса — он составляет 0,5%.

У дистанта должен быть стандарт

За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 328 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 415 316 человек, а выздоровевших — до 1 075 904 человек.



Зафиксировано 179 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 24 366 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 54,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 449 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 311,1 тыс. человек.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян заявил, что около 20% переболевших теряют антитела к коронавирусу через пару месяцев после выздоровления.

Фото Максима Платонова

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что переносить сроки сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса пока что не планируется.

Кравцов также сообщил, что в школах не планируется вводить жесткие ограничения.

В мэрии Москвы допустили, что могут распространить систему QR-кодов для отслеживания контактов с зараженным COVID-19 на салоны красоты и непродовольственные магазины. С 19 августа «чек-ин» по номеру телефона стал обязательным для посетителей ночных клубов.

Институт прогрессивного образования выступил с инициативой ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. Авторы письма отмечают, что дистанционный формат обучения уже становится частью образовательного процесса, поэтому необходимо разработать стандарт проведения такого занятия.

Фото Рината Назметдинова

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 спадет после установления зимних морозов.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал введение комендантского часа из-за коронавируса неприемлемой мерой.

Психолог Павел Жавнеров объяснил, почему некоторых людей раздражает просьба пользоваться средствами защиты: многие россияне не понимают, для чего именно нужны защитные маски, что приводит к негативной реакции. К тому же ношение масок пока не вошло у людей в привычку.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил предприятиям и ведомствам отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц с сохранением зарплаты.

Фото: glavarb.ru

Новый симптом коронавируса



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 39 965 414 человек, 1 113 307 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 154 935). На второй строчке — Индия (7 550 273), на третьей — Бразилия (5 224 362). Россия на четвертом месте (1 390 824), на пятом — Аргентина (989 680).



Больше всего смертей зафиксировано в США (219 674). За ними следуют Бразилия (153 675), Индия (114 610), Мексика (86 167) и Великобритания (43 736).



Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего предложили использовать стандартные глюкометры для диагностики коронавируса через слюну. Как утверждают специалисты, такой тест обладает стопроцентной точностью и его можно использовать в домашних условиях.

Посольство США в Киеве на своей странице в Facebook заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

Шведские власти изменили стратегию борьбы с COVID-19 из-за роста заболеваемости: страна, которая во время первой волны пандемии, в отличие от других европейских государств, не вводила широких ограничений, теперь вынуждена ввести локальные карантинные меры. Новые правила предложены в качестве рекомендаций, вводить штрафы за их несоблюдение шведские власти не планируют.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19 в тяжелой форме, является дексаметазон.

Маргарита Головатенко