В Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19: число жертв приблизилось к сотне

В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб РТ.

61-летний житель Казани был доставлен ы больницу с внебольничной вирусной пневмонией. Наличие вируса было подтверждено в результате лабораторного исследования.

realnoevremya.ru

Также от коронавируса умерла 57-летняя женщина. Она также была госпитализирована с внебольничной пневмонией. Ее состояние осложнялось обострением хронических заболеваний. Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Таким образом, число жертв коронавируса в Татарстане выросло до 98.



В оперштабе РТ обратили внимание, что информация о летальных случаях по результатам патологоанатомических заключений. Стопкоронавирус.рф публикует данные из федерального регистра.

