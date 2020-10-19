Рестораторы Татарстана рассчитывают восстановить отрасль общепита лишь следующим летом

В Татарстане, несмотря на аномально теплую первую половину октября, туристов стало значительно меньше, а местные жители ограничили свои походы по заведениям общепита, рассказала генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. Рестораторы ожидают восстановления отрасли при оптимистичном сценарии лишь летом 2021 года.

В начале октября в республике зафиксировали падение трафика в заведениях общепита на 15—20% от оборотов сентября этого года. По сравнению с выручкой аналогичного периода 2019 года падение составляет также 15—20%, привела данные Шарафутдинова.

Снижение посещаемости заведении общепита связано с ростом опасений подхватить коронавирус. Однако эта боязнь преувеличена: посещение ресторана куда безопаснее похода в супермаркет или поездки на общественном транспорте.

Гендиректор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана отметила, что если в республике введут новый карантин, то заведения, взявшие льготные кредиты в надежде сохранить персонал, окажутся на пороге банкротства.

realnoevremya.ru

«Если рассматривать оптимистичный сценарий, то восстановление отрасли мы ожидаем к лету 2021 года. Если говорить о пессимистичном, то, возможно, уже нечего будет восстанавливать, к сожалению. Очень много предприятий получили льготный кредит под 2% в надежде сохранить численность [персонала]. Но если будут вводиться новые ограничительные меры, то оплачивать персонал в таких условиях будет просто нечем, и закрытия — неизбежны», — передает «Интерфакс» ее слова.