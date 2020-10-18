Татарстан по-прежнему остается в числе регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составляет 0,5%. Республика остается в числе регионов с наименьшими темпами прироста, сообщили в оперштабе.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп — в Чечне — 0,2%. Также в списке оказалась Чувашская Республика. Как и в Татарстане, здесь темп прироста заражении составляет 0,5%, пишет «РИА Новости».

realnoevremya.ru

За минувшие сутки в республике зафиксировали 41 новый случай заболевания COVID-19, выздоровел — 31 человек.