Депутат Госдумы от Татарстана объяснил причины быстрого распространения коронавируса в России

Депутат государственной думы от Татарстана, член комитета по здравоохранению, врач-психиатр Борис Менделевич считает, что причиной быстрого распространения коронавируса является повальное игнорирование мер профилактики, а также запоздалое ужесточение контроля со стороны властей.

По мнению парламентария, если весной люди относились к ситуации серьезно, то сейчас многие «уже плюют на это».

«За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже», — цитируют «Известия» Менделевича.



Ранее Борис Менделевич уже выступал за ужесточение наказания за нарушение масочно-перчаточного режима. Парламентарий считает, что рост заболеваемости коронавирусом — это результат недоработки работы властей.



