В Минпросвещения РФ не планируют введение жестких ограничений в школах

В России образовательный процесс сохраняется везде, речи о локдауне в системе образования не идет, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сейчас Москва и другие регионы продолжают работу, исходя из сложившейся ситуации, опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации, передает ТАСС слова Кравцова.

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А при принятии тех или иных решении стоит рассматривать каждый конкретный случай отдельно. Примерно 0,31% российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, 0,22% — из-за ОРВИ и гриппа, привел данные министр.

По данным на 16 октября, на разобщении находятся 16 классов, в которых учатся 390 детей.

