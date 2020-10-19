Ученый КФУ объяснил различия между тестами на коронавирус и антитела

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов рассказал, в чем различия между тестами на коронавирус и на антитела.

Использовать тесты на антитела для диагностики коронавируса нельзя, ими можно воспользоваться только для того, чтобы выяснить, переболел человек ранее или нет и выработались ли у него антитела.

У экспресс-тестов точность ниже, чем у лабораторных. В отличие от последних, они могут сказать только «да» или «нет». Вообще антитела, особенно на ранних этапах, детектируются не у всех пациентов, следовательно, экспресс-тесты нельзя использовать как диагностику.

realnoevremya.ru

Ученый уточнил, что экспресс-тесты определяют антитела IgM (вырабатываются в самом начале и указывают на активную фазу инфекции или же на то, что человек переболел совсем недавно) или IgG («взрослые» антитела, которые появляются к концу болезни). Само тестирование проходит по следующему алгоритму: берется капля крови, капается в специальное окошко на тест-полоске, а сверху наносится рабочий раствор. Результат готов уже через 8—10 минут. Одна полоска должна проявляться всегда — это значит, что тест сработал, две других полоски показывают антитела M и G.



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