Около 20% переболевших теряют антитела к коронавирусу через пару месяцев

Около 20% переболевших теряют антитела к коронавирусу через пару месяцев после выздоровления. Однако, это не говорит от том, что иммунитет к болезни исчезает, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

По словам ученого, организм формирует «клетки памяти», которые еще предстоит изучить. А пока меры профилактики необходимо соблюдать как переболевшим, так и тем, кто не заболел.

«Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются «клетки памяти» и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом. [...] Крайне важным вопросом является изучение клеточного иммунитета у этих лиц и поиск ответа на вопрос — формируется ли у них клеточный иммунитет или нет?", — цитирует Тотоляна ТАСС.

Ранее ВОЗ создала группу для изучения повторных случаев заражения коронавирусом.

