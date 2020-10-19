Активисты попросили Минпросвещения РФ разработать стандарт дистанционного урока

Институт прогрессивного образования выступил с инициативой ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. Соответствующее письмо направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

Такое предложение появилось после введения режима самоизоляции, когда ученики и их родители столкнулись с недостаточной организацией рабочего процесса. Авторы письма отмечают, что дистанционный формат обучения уже становится частью образовательного процесса, поэтому необходимо разработать стандарт проведения такого урока.

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Министерство просвещения России попросили рассмотреть возможность минимизировать объем домашнего задания до часа для учащихся начальных классов, не более чем до 2 часов в средних и до 3 часов в старших классах. Также предлагается распределять дисциплины на те, где требуется обязательное выполнение домашнего задания, и те, где оно носит исключительно рекомендательный характер.

Помимо этого, в институте считают необходимым ввести запрет на перевод дисциплины исключительно на самостоятельное изучение, пишет RT.

Ранее татарстанские учителя рассказали «Реальному времени» о своем отношении к «дистанционке».

