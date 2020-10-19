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В Башкирии из-за коронавируса всех работающих беременных отправят на удаленку

09:54, 19.10.2020
В Башкирии из-за коронавируса всех работающих беременных отправят на удаленку
Фото: pixabay.com

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил предприятиям и ведомствам отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц с сохранением зарплаты.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в республике темп прироста заболеваемости COVID-19 составляет 0,7%. Коечный фонд заполнен на 77%, создан запас препаратов.

realnoevremya.ru

Также Хабиров поручил Министерству финансов Башкирии выделять денежные средства для борьбы с коронавирусом республиканскому Минздраву по первому требованию, передает «РИА Новости».

В республике на 19 октября зарегистрировано 9 809 случаев коронавируса.

На прошлой неделе в России выявили более 100 тыс. заразившихся коронавирусом.

ОбществоМедицина Башкортостан
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