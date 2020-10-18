Казанская рок-группа «Мураками» отменила ряд концертов из-за коронавируса

Казанская рок-группа «Мураками» в полном составе ушла на карантин. Об этом группа сообщила на странице в соцсети.

Участники сообщили, что вынуждены отменить концерты в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Самаре из-за того, что контактировали с заболевшими коронавирусом.

«Так вышло, что у нас случился прямой контакт с людьми у которых в последствии подтвердили коронавирус. Мы бы не хотели рисковать, в первую очередь вашим здоровьем, поэтому вся группа Мураками вынуждена уйти на двухнедельную самоизоляцию», — гласит сообщение.

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