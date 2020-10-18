В Казани мужчина едва не потерял ногу из-за осложнений после COVID-19

В Казани мужчина едва не потерял ногу из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. О необычном случае рассказали в пресс-службе РКБ.

72-летний дедушка заболел коронавирусом летом, тяжело перенес болезнь. Дедушка был доставлен в инфекционный госпиталь РКБ. Врачам пришлось подключить его к кислороду. Во время болезни он потерял 14 кг веса.

Кроме коронавируса, мужчина страдал атеросклерозом, когда сосуды в организме забиваются холестерином. Однажды утром он обнаружил, что его нога буквально «высохла». Несмотря на это, особого значения этому он не придал, и решил лечиться народными средствами. И лишь через месяц безуспешного «лечения» обратился к врачам.

«К тому моменту на ноге успела образоваться трофическая язва [...] Оказалось, что после перенесенной коронавирусной инфекции, у мужчины забились тромбами сосуды левой ноги. Инфекция попросту усугубила тромбоз и атеросклероз, которыми страдал мужчина», — рассказали в пресс-службе.

Дедушке грозила ампутация ноги. Однако врачи отделения сосудистой хирургии РКБ восстановили циркуляцию крови в ноге с помощью сосудистого протеза. Нога порозовела, а значит кровоснабжение было восстановлено.

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