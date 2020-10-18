В этом году переносить ЕГЭ и ОГЭ из-за коронавируса не планируется

Переносить сроки сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса пока что не планируется, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Сейчас ведомство работает над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, передает ТАСС.

realnoevremya.ru

Ожидается, что в 2021 году экзамены пройдут в три этапа: досрочный — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 17 сентября. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии.

ОГЭ для выпускников 9-х классов ожидается провести в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 14 мая, основной — с 21 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 22 сентября.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ прошел в четыре волны. Основной этап пришелся на 3—22 июля.

