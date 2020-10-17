Главное о коронавирусе на 17 октября: закрылось более 50% турагентств, снижена цена на препарат от COVID-19
За последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев коронавируса.
На 17 октября в Татарстане зафиксировано 7 770 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 6 702 человека, в том числе 50 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике 96.
- В Татарстане не планируется введение новых ограничений из-за коронавируса, так как принятых мер достаточно, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
- За период пандемии коронавируса закрылось более 50% турагентств Татарстана. К весне рынок турагентств может сократиться на 70—80%, считает президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.
- В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом достиг 0,5%. Несмотря на то, что республика остается в числе субъектов с наименьшим темпом прироста COVID-19, еще 13 октября этот показатель составлял 0,4%.
- Со вчерашнего дня в Набережных Челнах перепрофилировали госпиталь для ветеранов войн для приема больных коронавирусом. В больнице будет оказываться медицинская помощь пациентам с внебольничной пневмонией, с подтвержденным диагнозом COVID-19 либо с подозрением на него. Госпиталь рассчитан на 100 коек.
- Вчера в республике подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали 67-летняя жительница Казани и 75-летний челнинец.
- Жительница Казани обратилась в прокуратуру после того, как ее бывший супруг оформил на себя детские выплаты, положенные семьям в период пандемии коронавируса.
- Около 300 байкеров из Казани, Елабуги и Набережных Челнов присоединятся к акции «Довези врача». Сейчас в республике более 500 водителей-волонтеров развозят медиков по вызовам, а также на работу и домой после смены.
- Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин обратился к работникам завода с просьбой вести максимально безопасный образ жизни. Он отметил, что в условиях наступления новой волны коронавируса несоблюдение мер профилактики грозит остановкой производства грузовиков.
За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса, выздоровели 8 617 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 384 235 человек, а выздоровевших — до 1 065 199 человек.
За сутки зафиксировано 279 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 24 002 человека.
На сегодняшний день в стране проведено более 53,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 523 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 297,2 тыс. человек.
- Кратковременное отсутствие обоняния и изменение вкуса может свидетельствовать о бессимптомном заболевании коронавирусом, рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова. Быстрым способом обнаружения вируса SARS-CoV-2 станет иммунохроматографический тест на антитела.
- Наибольшее число зараженных коронавирусом составляют вернувшиеся из отпусков — об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России академик РАН Рахим Хаитов. «90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — сказал эксперт. Он же сообщил, что в России ведется разработка препарата, который останавливает размножение коронавируса. Сейчас он находится на этапе доклинических исследований.
- Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение предельной отпускной цены на препарат от коронавируса «Фавипиравир» более чем на 50%. После его регистрации стоимость упаковки из 50 таблеток в регионах составит 5,5 тыс. рублей, включая НДС, но без учета региональных надбавок.
- В Кремле отметили, что, несмотря на печальную динамику распространения коронавируса, ситуация в стране находится под контролем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти видят, что вирус распространяется быстро, и обеспокоены этим.
- Производство третьей вакцины от коронавируса в России могут запустить в следующем году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
- Врачей, которые работают в красной зоне, планируют вакцинировать до конца года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, что ситуация с распространением коронавируса в России приближается к стадии «второй волны».
- Минобороны России развернет в Абхазии госпиталь на 100 коек для больных COVID-19.
- В России наблюдается «одномоментный подъем» заболеваемости коронавирусом во всех регионах, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 39 337 397 человек, 1 104 497 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 050 141). На второй строчке — Индия (7 432 680), на третьей — Бразилия (5 200 300). Россия на четвертом месте (1 361 317), на пятом — Аргентина (965 609).
Больше всего смертей зафиксировано в США (218 599). За ними следуют Бразилия (153 214), Индия (112 998), Мексика (85 704) и Великобритания (43 519).
- Больше половины жителей Бразилии готовы привиться от коронавируса вакциной российского производства, сообщил телеканал CNN Brasil.
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал эффективное лекарство от коронавируса. По его словам, только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме.
- Британские пары, живущие по отдельности, должны придерживаться правил социального дистанцирования, даже если состоят в отношениях уже долгое время. Такой позиции придерживаются власти Великобритании, сообщает Daily Mail.
- Миру предрекли новый кризис из-за пандемии коронавируса. Инфекция уже спровоцировала глобальную рецессию, а теперь может стать причиной и финансового кризиса, сказала в беседе с Bloomberg главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.
- Популярный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 35 лет. Бывшая жена Стужука рассказала в соцсетях, что у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего возникли осложнения, с которыми организм не справился. В больнице он пережил клиническую смерть.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что неформальный саммит лидеров Европейского союза (ЕС) отменен из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти в Берлине в ноябре, пишет Reuters.
- Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом текущей осенью окажется еще хуже, чем была раньше. Он обратил внимание на то, что показатели заболеваемости растут уже сейчас, а с наступлением холодов люди начнут проводить больше времени в закрытых помещениях, что, в свою очередь, приведет к росту числа заражений.
- Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заразился коронавирусом. Заболевание у дипломата протекает бессимптомно, сообщает APA.
- В субботу в полночь в Париже и других крупных городах Франции начал действовать комендантский час. Новые ограничения ввели минимум на четыре недели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, но могут быть продлены до 1 декабря. Комендантский час будет длиться с 21.00 до 06.00 по парижскому времени.
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