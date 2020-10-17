Главное о коронавирусе на 17 октября: закрылось более 50% турагентств, снижена цена на препарат от COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев коронавируса.



На 17 октября в Татарстане зафиксировано 7 770 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 6 702 человека, в том числе 50 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике 96.

В Татарстане не планируется введение новых ограничений из-за коронавируса, так как принятых мер достаточно, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

За период пандемии коронавируса закрылось более 50% турагентств Татарстана. К весне рынок турагентств может сократиться на 70—80%, считает президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.



В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом достиг 0,5%. Несмотря на то, что республика остается в числе субъектов с наименьшим темпом прироста COVID-19, еще 13 октября этот показатель составлял 0,4%.

Со вчерашнего дня в Набережных Челнах перепрофилировали госпиталь для ветеранов войн для приема больных коронавирусом. В больнице будет оказываться медицинская помощь пациентам с внебольничной пневмонией, с подтвержденным диагнозом COVID-19 либо с подозрением на него. Госпиталь рассчитан на 100 коек.



Фото: zdrav.tatar.ru

Вчера в республике подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали 67-летняя жительница Казани и 75-летний челнинец.



Жительница Казани обратилась в прокуратуру после того, как ее бывший супруг оформил на себя детские выплаты, положенные семьям в период пандемии коронавируса.



Около 300 байкеров из Казани, Елабуги и Набережных Челнов присоединятся к акции «Довези врача». Сейчас в республике более 500 водителей-волонтеров развозят медиков по вызовам, а также на работу и домой после смены.



Фото: Максим Платонов

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин обратился к работникам завода с просьбой вести максимально безопасный образ жизни. Он отметил, что в условиях наступления новой волны коронавируса несоблюдение мер профилактики грозит остановкой производства грузовиков.

За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса, выздоровели 8 617 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 384 235 человек, а выздоровевших — до 1 065 199 человек.



За сутки зафиксировано 279 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 24 002 человека.



На сегодняшний день в стране проведено более 53,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 523 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 297,2 тыс. человек.



Кратковременное отсутствие обоняния и изменение вкуса может свидетельствовать о бессимптомном заболевании коронавирусом, рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова. Быстрым способом обнаружения вируса SARS-CoV-2 станет иммунохроматографический тест на антитела.



Наибольшее число зараженных коронавирусом составляют вернувшиеся из отпусков — об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России академик РАН Рахим Хаитов. «90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — сказал эксперт. Он же сообщил, что в России ведется разработка препарата, который останавливает размножение коронавируса. Сейчас он находится на этапе доклинических исследований.



Фото: pravda.ru

Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение предельной отпускной цены на препарат от коронавируса «Фавипиравир» более чем на 50%. После его регистрации стоимость упаковки из 50 таблеток в регионах составит 5,5 тыс. рублей, включая НДС, но без учета региональных надбавок.



В Кремле отметили, что, несмотря на печальную динамику распространения коронавируса, ситуация в стране находится под контролем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти видят, что вирус распространяется быстро, и обеспокоены этим.



Производство третьей вакцины от коронавируса в России могут запустить в следующем году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



Врачей, которые работают в красной зоне, планируют вакцинировать до конца года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: Ринат Назметдинов

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, что ситуация с распространением коронавируса в России приближается к стадии «второй волны».

Минобороны России развернет в Абхазии госпиталь на 100 коек для больных COVID-19.

В России наблюдается «одномоментный подъем» заболеваемости коронавирусом во всех регионах, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 39 337 397 человек, 1 104 497 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 050 141). На второй строчке — Индия (7 432 680), на третьей — Бразилия (5 200 300). Россия на четвертом месте (1 361 317), на пятом — Аргентина (965 609).



Больше всего смертей зафиксировано в США (218 599). За ними следуют Бразилия (153 214), Индия (112 998), Мексика (85 704) и Великобритания (43 519).

Больше половины жителей Бразилии готовы привиться от коронавируса вакциной российского производства, сообщил телеканал CNN Brasil.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал эффективное лекарство от коронавируса. По его словам, только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме.

Фото: ekhokavkaza.com

Британские пары, живущие по отдельности, должны придерживаться правил социального дистанцирования, даже если состоят в отношениях уже долгое время. Такой позиции придерживаются власти Великобритании, сообщает Daily Mail.

Миру предрекли новый кризис из-за пандемии коронавируса. Инфекция уже спровоцировала глобальную рецессию, а теперь может стать причиной и финансового кризиса, сказала в беседе с Bloomberg главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

Популярный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 35 лет. Бывшая жена Стужука рассказала в соцсетях, что у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего возникли осложнения, с которыми организм не справился. В больнице он пережил клиническую смерть.

Фото: tsn.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что неформальный саммит лидеров Европейского союза (ЕС) отменен из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти в Берлине в ноябре, пишет Reuters.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом текущей осенью окажется еще хуже, чем была раньше. Он обратил внимание на то, что показатели заболеваемости растут уже сейчас, а с наступлением холодов люди начнут проводить больше времени в закрытых помещениях, что, в свою очередь, приведет к росту числа заражений.

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заразился коронавирусом. Заболевание у дипломата протекает бессимптомно, сообщает APA.



В субботу в полночь в Париже и других крупных городах Франции начал действовать комендантский час. Новые ограничения ввели минимум на четыре недели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, но могут быть продлены до 1 декабря. Комендантский час будет длиться с 21.00 до 06.00 по парижскому времени.

Татьяна Леухина