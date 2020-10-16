В Челнах открыли еще один госпиталь для больных COVID-19
С сегодняшнего дня, 16 октября, в Набережных Челнах перепрофилировали госпиталь для ветеранов войн для приема больных коронавирусом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
В больнице будет оказываться медицинская помощь пациентам с внебольничной пневмонией, с подтвержденным диагнозом COVID-19 либо с подозрением на него. Госпиталь рассчитан на 100 коек. Приказ о перепрофилировании госпиталя будет действовать до особого распоряжения.
В начале октября в Автограде для пациентов с коронавирусом открылась больница № 5. Медучреждение рассчитано на 300 коек. Вчера СМИ, ссылаясь на слова персонала больницы, сообщили, что в госпитале заняты все койки. Администрация Челнов опровергла эту информацию, в больнице пояснили, что койки находятся в постоянном обороте.ОбществоМедицина Татарстан
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