В Челнах открыли еще один госпиталь для больных COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

С сегодняшнего дня, 16 октября, в Набережных Челнах перепрофилировали госпиталь для ветеранов войн для приема больных коронавирусом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В больнице будет оказываться медицинская помощь пациентам с внебольничной пневмонией, с подтвержденным диагнозом COVID-19 либо с подозрением на него. Госпиталь рассчитан на 100 коек. Приказ о перепрофилировании госпиталя будет действовать до особого распоряжения.

realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В начале октября в Автограде для пациентов с коронавирусом открылась больница № 5. Медучреждение рассчитано на 300 коек. Вчера СМИ, ссылаясь на слова персонала больницы, сообщили, что в госпитале заняты все койки. Администрация Челнов опровергла эту информацию, в больнице пояснили, что койки находятся в постоянном обороте.