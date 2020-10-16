Минздрав РФ планирует вакцинировать врачей, работающих в красной зоне, до конца года

Врачей, которые работают в красной зоне, планируют вакцинировать до конца года. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При этом он заявил, что качество медицинских изделий, регистрируемых в России по ускоренной схеме из-за пандемии, гарантировано, сообщает ТАСС.



minzdrav.gov.ru

Ранее глава Минздрава РФ рассказал, когда в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса.

