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Минздрав РФ планирует вакцинировать врачей, работающих в красной зоне, до конца года

18:16, 16.10.2020
Минздрав РФ планирует вакцинировать врачей, работающих в красной зоне, до конца года
Фото: realnoevremya.ru

Врачей, которые работают в красной зоне, планируют вакцинировать до конца года. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При этом он заявил, что качество медицинских изделий, регистрируемых в России по ускоренной схеме из-за пандемии, гарантировано, сообщает ТАСС.

minzdrav.gov.ru

Ранее глава Минздрава РФ рассказал, когда в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса.

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