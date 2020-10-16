Роспотребнадзор по Татарстану объяснил отказ от введения новых «коронавирусных» ограничений

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане не планируется вводить новые ограничения из-за коронавируса, так как принятые меры достаточно . Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, у которой спросили, при каком количестве заболевших за сутки ведомство будет настаивать на ужесточении мер.

«Я вам специально сказала, какая ситуация у нас была в начале года, когда мы вводили эти мероприятия, 12 процентов в апреле, даже в мае 4 процента (прирост заболеваемости - прим. ред.). Да, тогда действительно была острая необходимость введения каких-либо ограничительных мероприятий», — сказала она.\

Авдонина отметила, что сейчас в РТ усилили контроль масочным режимом и мероприятиями в организованных коллективах: «Пока на сегодня мы считаем, что данных мер достаточно и все будет, конечно, зависеть от сознательности населения, от того, как мы такие меры станем соблюдать. Поэтому на сегодня прогнозов на введение жестких мер у нас нет»,