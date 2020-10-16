Врач-биофизик рассказал, как выявить бессимптомный коронавирус

Фото: Максим Платонов

Кратковременное отсутствие обоняния и изменение вкуса может свидетельствовать о бессимптомном заболевании коронавирусом. Необходимо усилить бдительность, если COVID-19 переболел кто-то из окружения.

Еще одним быстрым способом обнаружения вируса SARS-CoV-2 врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова назвала иммунохроматографический тест на антитела.

Фото: Ринат Назметдинов

«Мы еще можем сделать компьютерную томографию: если увидим «матовое стекло», понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться», — добавила Соседова в интервью радио Sputnik. По ее словам, пневмония может протекать без кашля и насморка с кратковременным повышением температуры.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи заявили, что бессимптомно переболевшим коронавирусом или перенесшим болезнь в легкой форме, все равно нужна прививка от COVID-19.

