Врач-биофизик рассказал, как выявить бессимптомный коронавирус
Кратковременное отсутствие обоняния и изменение вкуса может свидетельствовать о бессимптомном заболевании коронавирусом. Необходимо усилить бдительность, если COVID-19 переболел кто-то из окружения.
Еще одним быстрым способом обнаружения вируса SARS-CoV-2 врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова назвала иммунохроматографический тест на антитела.
«Мы еще можем сделать компьютерную томографию: если увидим «матовое стекло», понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться», — добавила Соседова в интервью радио Sputnik. По ее словам, пневмония может протекать без кашля и насморка с кратковременным повышением температуры.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи заявили, что бессимптомно переболевшим коронавирусом или перенесшим болезнь в легкой форме, все равно нужна прививка от COVID-19.
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