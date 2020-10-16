В Татарстане байкеры будут возить врачей

Фото: Фото: Максим Платонов (архив)

Около 300 байкеров из Казани, Елабуги и Набережных Челнов присоединятся к акции «Довези врача». Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Сейчас в штабе принимаются заявки от байкеров-волонтеров. Одно из главных условий — безопасность транспортного средства, наличие шлема для пассажира, большой водительский стаж мотоциклиста и безаварийное вождение.

В настоящее время в Татарстане более 500 водителей-волонтеров возят медиков по вызовам на дом, а также на работу и домой после смены.

Ранее сообщалось, что в Челнах к волонтерам для развозки присоединились байкеры.