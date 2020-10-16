В Татарстане байкеры будут возить врачей
Около 300 байкеров из Казани, Елабуги и Набережных Челнов присоединятся к акции «Довези врача». Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Сейчас в штабе принимаются заявки от байкеров-волонтеров. Одно из главных условий — безопасность транспортного средства, наличие шлема для пассажира, большой водительский стаж мотоциклиста и безаварийное вождение.
В настоящее время в Татарстане более 500 водителей-волонтеров возят медиков по вызовам на дом, а также на работу и домой после смены.
Ранее сообщалось, что в Челнах к волонтерам для развозки присоединились байкеры.Общество Татарстан
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