В Казани мужчина оформил «путинские выплаты» на себя, оставив без денег бывшую жену и детей

Жительница Казани обратилась в прокуратуру после того, как ее бывший супруг оформил детские выплаты на себя, тем самым оставив ее и детей без денежных средств.

Прокуратура Советского района начала проверку по данному факту и выявила, что в мае текущего года бывший супруг заявительницы через портал госуслуг оформил заявление о выплате денежных средств в размере 10 тыс. рублей на двоих детей, которые проживают с матерью. В июне — июле средства поступили на расчетный счет мужчины. Часть денег он перечислил бывшей супруге, а остальное потратил на личные нужды.

realnoevremya.ru

По итогам проверки надзорное ведомство обратилась в суд с иском в интересах детей, потребовав взыскать с ответчика часть социальной выплаты. Требования удовлетворили в полном объеме, передает пресс-служба прокуратуры РТ.



Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет назначил президент Владимир Путин. Родители получали деньги в июне и июле.

