Гендиректор КАМАЗа заявил, что несоблюдение мер профилактики грозит остановкой производства

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин обратился к работникам завода с просьбой вести максимально безопасный образ жизни. Он отметил, что в условиях наступления новой волны коронавируса, несоблюдение мер профилактики грозит остановкой производства грузовиков.

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«Сколько бы ни принималось мер органами власти, здравоохранением, санитарно-эпидемической службой, какой бы серьезный комплекс мер ни действовал на КАМАЗе, сохранение здоровья и жизни, прежде всего, в наших собственных руках. Прошу вас не терять бдительность и строго соблюдать все санитарные требования», — обратился Когогин к сотрудникам.

Ранее появилась информация, что сотрудников КАМАЗа будут штрафовать за отсутствие масок и несоблюдение дистанции.



