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Гендиректор КАМАЗа заявил, что несоблюдение мер профилактики грозит остановкой производства

22:13, 16.10.2020
Гендиректор КАМАЗа заявил, что несоблюдение мер профилактики грозит остановкой производства
Фото: realnoevremya.ru

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин обратился к работникам завода с просьбой вести максимально безопасный образ жизни. Он отметил, что в условиях наступления новой волны коронавируса, несоблюдение мер профилактики грозит остановкой производства грузовиков.

tatcenter.ru

«Сколько бы ни принималось мер органами власти, здравоохранением, санитарно-эпидемической службой, какой бы серьезный комплекс мер ни действовал на КАМАЗе, сохранение здоровья и жизни, прежде всего, в наших собственных руках. Прошу вас не терять бдительность и строго соблюдать все санитарные требования», — обратился Когогин к сотрудникам.

Ранее появилась информация, что сотрудников КАМАЗа будут штрафовать за отсутствие масок и несоблюдение дистанции.

Общество Татарстан
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