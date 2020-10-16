Ассоциация туристских агентств РТ: за период пандемии закрылось более 50% турагентств Татарстана

Фото: Максим Платонов

Президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов сообщил, что за период пандемии коронавируса закрылось более 50% турагентств Татарстана. К весне это могут быть и все 70—80%.

«Ситуация никак не радует», — констатировал Мифтахов.

«Компании занимаются продажей туров за рубеж. Остались только дорогие страны, а масс-маркета фактически нет. Поэтому кто-то съехал, кто-то переквалифицировался, ушли в другие направления бизнеса. Сейчас минимум 50% туркомпаний закрылись», — сообщил он.

Мифтахов добавил, что сейчас люди не бронируют туры на Новый год, потому что они видят статистику по пандемии и понимают, что в ноябре — декабре могут закрыть направления.



По данным портала «Открытый Татарстан», объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг за 6 месяцев по сравнению с прошлым годом упал на 38% и составил всего 4 млрд рублей.

